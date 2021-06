Nigéria: un homme d’affaires kidnappé par des hommes armés à Kano

L’homme d’affaires Emmanuel Eze a été enlevé, jeudi, par des hommes armés dans la ville de Kore, zone du gouvernement local de Danbatta, dans l’État de Kano.

Les enlèvements sont devenues monnaie courante au Nigéria. Cette fois, c’est un hommesd’affaires qui a été la cible des ravisseurs. Emmanuel Eze a été kidnappé dans la ville de Kore, dans la zone du gouvernement local de Danbatta, État de Kano. Selon les précisions du porte-parole de la police de l’État, DSP Abdullahi Haruna, Emmanuel Eze avait été kidnappé dans son épicerie vers 22h30.

Le DSP Abdullahi Haruna précise, par ailleurs, que la police a mobilisé des officiers et des hommes pour secourir la victime et arrêter les assaillants. Le nord du Nigéria est en proie aux attaques terroristes et à des manœuvres odieuses des bandits et criminels qui planifient et exécutent des opérations d’enlèvement, pour enfin exiger des rançons aux familles des victimes.