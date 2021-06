Nigéria: décès du célèbre et controversé pasteur TB Joshua

TB Joshua, de son vrai nom Temitope Balogun Joshua , le célèbre pasteur évangélique nigérian est décédé samedi 5 juin 2021, à 57 ans, a annoncé son ministère sur sa page facebook.

Le populaire prédicateur évangélique nigérian, TB Joshua, est décédé, a annoncé son église dimanche. Une déclaration publiée sur la page Facebook de TB Joshua Ministries annonce que « Dieu a ramené son serviteur le prophète TB Joshua à la maison – comme il se doit par volonté divine. Ses derniers moments sur terre ont été passés au service de Dieu. C’est ce pour quoi il est né, a vécu et est mort ».

« Le prophète TB Joshua laisse un héritage de service et de sacrifice au Royaume de Dieu qui est vivant pour les générations encore à naître. La Synagogue, l’Église de toutes les Nations et la famille d’Emmanuel TV apprécient votre amour, vos prières et votre préoccupation en ce moment et demandent un temps d’intimité pour la famille », ajoute le communiqué.

The Synagogue, Church Of All Nations and Emmanuel TV Family appreciate your love, prayers and concern at this time and request a time of privacy for the family.

Here are Prophet TB Joshua’s last words: “Watch and pray.” — TB Joshua (@SCOANTBJoshua) June 6, 2021

Surnommé « l’homme de Dieu », le fondateur de « The Synagogue Church of All Nations », une méga-église chrétienne à Lagos, a été l’un des prédicateurs les plus influents d’Afrique, avec un large public à la télévision et sur les médias sociaux. Le prophète TB Joshua, tel qu’il est connu, aurait déclaré lors de la réunion des partenaires d’Emmanuel TV le samedi 5 juin 2021 que : « Il y a un temps pour tout – le temps de venir ici pour prier et le temps de rentrer chez soi après le service ».

[BREAKING NEWS] Nigerian televangelist prophet TB Joshua dies aged 57. Joshua was the founder of the Synagogue, Church of All Nations. He died shortly after concluding a programme at his church in Lagos on Saturday evening. pic.twitter.com/uf81QJT23F — eNCA (@eNCA) June 6, 2021

Connu pour ses « miracles » et ses « résurrections », TB Joshua, est l’un des pasteurs les plus riches au monde avait une fortune estimée à plusieurs millions de dollars, selon Forbes. Sa chaîne YouTube, Emmanuel TV, comptait plus de 1 000 000 d’abonnés et était le ministère chrétien le plus vu au monde sur la plateforme avant sa suspension. Décrit comme « l’Oprah de l’évangélisation » et « le pasteur le plus populaire de YouTube ».

En 2011, selon Forbes, Joshua était le troisième pasteur le plus riche du Nigeria, bien que cette affirmation ait été immédiatement démentie dans une déclaration de l’église. Il est connu pour être controversé et a même été mis sur la liste noire du gouvernement camerounais en 2010.