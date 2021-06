Nestlé reconnaît que la majorité de ses produits n’est pas bonne pour la santé

Le groupe suisse Nestlé a réagi, suite à la publication d’un article de Financial Times (anglais), indiquant que la majorité de ses produits commercialisés n’est pas bonne pour la santé. La multinationale suisse et l’un des acteurs de l’industrie agroalimentaire de la planète a ainsi affiché, lundi 31 mai, son intention de revoir sa stratégie concernant ses produits alimentaires.

En effet, dans une présentation interne diffusée aux cadres dirigeants, vue par le Financial Times, le géant de l’alimentation reconnaît que plus de 60% de ses grands produits de consommation et boissons ne répondent pas à « la définition de santé » et que « certaines de nos catégories ne seront jamais saines », quelle que soit la façon dont le groupe les reformule, rapporte le quotidien britannique des affaires. Le chiffre de 60% évoqué ne concerne pas la nutrition infantile, ni les produits pour animaux de compagnie, le café ou encore la nutrition médicale.

Selon une porte-parole de la multinationale suisse citée par AFP, « Nestlé est en train de travailler sur un projet à l’échelle de l’entreprise » pour mettre à jour sa stratégie en termes de nutrition et santé. « Nous nous concentrons d’abord sur la partie de notre portefeuille d’aliments et de boissons qui peut être mesurée à l’aide de systèmes externes sur le profil des nutriments », comme le Nutriscore, a-t-elle expliqué.