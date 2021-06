Musée de l’épopée des amazones: l’accord de financement signé entre le Bénin et la France

Le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances et son collègue de la Culture ont procédé, ce jeudi 3 juin, à la signature d’un accord de financement pour la construction du musée de l’épopée des amazones et des rois du Bénin, et de la valorisation du site du palais royal d’Abomey.

La signature de l’accord de financement a eu lieu entre le Bénin et la France, représentée par son ambassadeur et le directeur général de l’Agence française de développement (AFD), et le directeur général de l’Agence nationale de promotion de patrimoine et du tourisme (ANPT), l’organe en charge de la mise en œuvre du projet.

Le projet de construction du musée de l’épopée des amazones, aux dires de Monsieur Edmond Tolli, directeur général de l’ANPT, traduit la vision du président Patrice Talon de faire la promotion du tourisme et du patrimoine culturel et historique.

Financé à hauteur de 22, 95 Milliards de Francs CFA en don et en prêt par l’Agence française de développement, le projet permettra également la mise en valeur du site touristique d’Abomey, grâce à la réhabilitation de quatre palais royaux.

Pour le diplomate français, Marc Vizy, ce projet phare du Programme d’action du gouvernement (PAG) représente pour l’AFD, une opération majeure, en matière d’industrie créative et culturelle, et marque ainsi l’engagement de la France à côté du Bénin dans le secteur de la promotion culturelle.