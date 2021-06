Mercato: Dortmund fixe un nouveau prix pour Erling Haaland

Selon les informations du média espagnol AS, ce lundi 7 juin 2021, le Borussia Dortmund a fixé un nouveau prix pour le meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions, Erling Haaland, à savoir 200 millions d’euros. Un prix évidemment dissuasif pour les équipes qui s’intéressent au jeune prodige.

Le jeune prodige du Borussia Dortmund est de plus en plus courtisé par les plus grands clubs européens. Mais ce n’est plus un secret pour personne, le club allemand ne souhaite pas perdre le meilleur joueur de la Bundesliga de cette saison. Et pour cela, le club de la Ruhr compte bien dégoûter les prétendants du Norvégien, notamment Manchester City et surtout le Real Madrid.

Selon les informations de AS ce lundi, le BvB a fixé un nouveau prix pour le prodige norvégien, soit la somme folle de 200 millions d’euros ! Une somme colossale surtout en ces temps de crise financière que traversent tous les clubs de foot. Le club allemand espère ainsi dissuader tous les courtisans de sa jeune pépite.

Une stratégie de la part des dirigeants du BVB qui a de bonnes chances de fonctionner. De plus, Haaland lui-même se semble plus être très intéressé par un départ, en tout cas cet été. Mais le monde du foot est fou comme nous l’a prouvé le transfert inimaginable de Neymar au PSG, tout peut donc arriver… Affaire à suivre.