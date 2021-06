Mercato: Arsenal officialise le départ de plusieurs cadres

Du côté de Londres, les Gunners viennent d’officialiser, ce jeudi 3 juin 2021, les départs de trois cadres, à savoir: Martin Odegaard, Dani Ceballos et David Luiz. Les deux premiers retournent au Real après la fin de leur prêt et le dernier quitte le club avec la fin de son contrat.

La saison d’Arsenal a pris fin avec une triste 8e place en Premier League. Les Gunners ne joueront pas la Ligue des Champions, la saison prochaine, à la Ligue Europa. Et pour ne rien arranger, le club de Londres perd plusieurs de ses cadres.

En effet, le club anglais a officialisé, ce jeudi, le départ de trois de ses cadres. Martin Odegaard (prêt payant de six mois, 2 M€, 20 matches, 2 buts, 2 passes décisives) et Dani Ceballos (prêt de 2 ans, 77 matches, 2 buts, 5 passes décisives) retournent au Real Madrid, où ils restent sous contrat jusqu’en juin 2023. David Luiz quitte, lui, Arsenal au terme de son bail (2019-2021).

Our thanks and best wishes go to the following players across our teams whose contracts officially end with us on June 30, 2021…