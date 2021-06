Meilleur joueur de Premier League: Ruben Dias réalise le doublé

Après avoir remporté le titre de meilleur joueur de l’année, décerné par les journalistes anglais, le défenseur central de Manchester City, Ruben Dias, remporte le titre de meilleur joueur de la saison, en Premier League. La League a annoncée la nouvelle, ce samedi 5 juin 2021.

Et de deux pour le défenseur de Manchester City, Ruben Dias. Déjà élu, il y a quelques semaines, meilleur joueur de la Premier League par les journalistes, le jeune défenseur portugais est, cette fois, désigné meilleur joueur de la saison par la Premier League, ce samedi.

