Mali: les défis de Choguel Kokala MAÏGA, nommé nouveau Premier ministre

Figure de proue du Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), le Dr Choguel Kokala MAÏGA est désormais le nouveau Premier ministre du Mali. Dans ses nouvelles fonctions, le nouveau chef de la primature va devoir trouver la bonne stratégie pour mettre en place un gouvernement inclusif, le plus tôt possible.

Choguel Kokala MAÏGA va-t-il réussir à convaincre le peuple malien? C’est l’une des questions prioritaires qui émergent après sa nomination au poste du Premier ministre. Issu du principal mouvement de protestation qui a su rallier le peuple malien à sa cause, pour renverser le régime d’Ibrahim Boubacar Kéita, le nouveau chef de la primature, nommé par le président de la transition, Assimi Goita, va devoir gagner la confiance du peuple. Et cela passera, notamment, par la formation d’un gouvernement inclusif, un gouvernement dans lequel le citoyen lambda se sentira représenté.

Aussi, faut-il le préciser, dans ses nouvelles fonctions, Choguel Kokala MAÏGA va devoir s’engager dans une lutte contre la montre. Hormis sa mission de former le plus tôt possible un gouvernement dynamique et dévoué, dans un climat politique émaillé de clivages, il lui faudra choisir de meilleurs collaborateurs et mettre les bouchées doubles, pour ne pas être surpris par le temps. Il ne dispose que de 9 mois pour conduire le pays à une nouvelle élection présidentielle prévue pour février 2022.