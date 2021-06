Mali – Fonds de souveraineté: Assimi Goita renonce aux deux tiers des 150 millions FCFA par mois

Investi président le lundi 7 juin 2021, le président de la transition politique au Mali, le colonel Assimi Goita, a renoncé aux deux tiers des 150 millions de FCFA par mois, de fonds de souveraineté.

Costume présidentiel, serein et regard croustillant, le colonel Assimi Goita, main tendue et droit devant le public et le pupitre, a prêté serment en tant que « président de la transition politique » et par ailleurs, président de la République du Mali, le lundi 7 juin 2021. Le nouveau chef d’Etat, qui accède au fauteuil présidentiel après deux coups d’Etat dont il est l’acteur principal, a juré défendre l’intégrité de son pays, le protéger, et promouvoir les valeurs démocratiques qui y sont.

Dans son discours officiel, il a notamment insisté sur sa « responsabilité historique » à « sécuriser » le pays. Il a aussi promis « l’organisation d’élections crédibles, justes et transparentes aux échéances prévues [le 27 février 2022] » et « la mise en œuvre intelligente et efficiente de l’accord de paix » d’Alger – signé en 2015 avec les ex-groupes rebelles du nord du pays. Selon LSI Africa, Assimi Goita a aussi décidé de renoncer aux 2/3 de son fonds de souveraineté, lequel fonds s’élève à 150 millions de francs CFA par mois.

Qu’est-ce qu’un fonds de souveraineté?

Un fonds souverain (sovereign wealth fund en anglais), ou fonds d’État, est un fonds de placements financiers (actions, obligations, etc.) détenu par un État. Les fonds souverains gèrent l’épargne nationale et l’investissent dans des placements variés (actions, obligations, immobilier, etc.).

Dans une acception restreinte, ils désignent spécifiquement « les avoirs des États en monnaie étrangère ». Dans une acception plus large, ils désignent tous les fonds d’investissement détenus par un État. En 2014, leur nombre est estimé à 73 dans le monde.