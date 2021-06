Mali – CEDEAO: une convergence de vues

A Bamako, la capitale malienne, la délégation de la CEDEAO présidée par l’ancien président du Nigéria, Goodluck Jonathan, s’est félicitée de la parfaite convergence de vues, entre l’organisation sous-régionale et les nouvelles autorités de la transition.

Au cours de son sommet extraordinaire sur le Mali, tenu au à Accra, au Ghana, la CEDEAO a décidé de renvoyer son médiateur à Bamako pour suivre le processus de la transition et l’application des résolutions prises par l’organisation sous-régionale. Arrivé au pays sahélien qui a essuyé deux coups d’Etat militaires en 9 mois, l’envoyé spécial de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a échangé avec le président de la transition politique, le colonel Assimi Goita, qui a prêté serment le lundi 7 juin 2021.

Après son tête-à-tête avec le chef de l’Etat, le médiateur de la CEDEAO s’est entretenu avec le chef de la Primature malienne ce mercredi. A l’entame de la rencontre, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a remercié la CEDEAO pour son accompagnement constant et rappelé que l’organisation se tient aux côtés du Mali, à chaque étape critique, depuis près de 10 ans et a exposé à la délégation sa vision du processus de la transition.

« Le plus dur commence maintenant »

Le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, se dit conscient que le « plus difficile commence maintenant mais reste convaincu qu’avec l’inclusivité et une parfaite entente entre les différents acteurs, la transition peut bien réussir ». Il s’agira essentiellement de hiérarchiser les priorités, de réaliser ce qui est possible, de rendre possible ce qui est nécessaire, dira le Premier ministre. En six (6) semaines, le Chef du Gouvernement entend dévoiler et faire valider par le Conseil National de Transition sa feuille de route articulée sur les préoccupations du peuple malien.

Le Médiateur de la CEDEAO a félicité le Premier ministre pour sa nomination et lui a souhaité pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Goodluck Jonathan a réitéré l’engagement de la CEDEAO à accompagner le Mali pour la réussite de la transition. La CEDEAO s’est par ailleurs, félicitée de la parfaite convergence de vues entre l’organisation et les nouvelles autorités de la transition.