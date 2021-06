L’UEFA suspend, « jusqu’à nouvel ordre », la procédure contre le Real, le Barça et la Juventus

Les trois clubs toujours inscrits dans le projet de Super League s’en sortent bien. Dans un communiqué, l’UEFA annonce ce mercredi sa décision de suspendre, « jusqu’à nouvel ordre », la procédure contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus.

Le courage du Real, de la Juve et du Barça a commencé par payer. Si les six clubs anglais impliqués dans le projet de Super Ligue et qui ont fait machine arrière ne vont pas échapper à des sanctions, les rebelles s’en sortent très bien.

Dans un communiqué publié ce mercredi, l’UEFA annonce sa décision de suspendre, « jusqu’à nouvel ordre », la procédure contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, les trois derniers clubs à ne pas avoir renié le projet avorté de Super League. L’instance européenne avait « ouvert une procédure disciplinaire » le 25 mai, menaçant de sanctions les trois clubs pour une « potentielle violation du cadre légal de l’UEFA » alors que les neuf autres promoteurs de la Super League ont échappé à ces poursuites en échange de sanctions financières légères.

Du répit pour les mutins, des sanctions pour les repentis

Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Liverpool se voient infligés une amende de 25 millions d’euros. Chaque club devra ainsi verser 4 millions d’euros. Une somme avant tout symbolique et qui aura un impact limité sur les finances de ces 6 riches écuries.

D’après le Dailymail, tout cet argent sera utilisé par la Premier League auprès des fans et pour certaines autres activités d’ordre plus général. Si jamais il prenait à l’un de ces six renégats repentis de vouloir à nouveau fonder une nouvelle ligue concurrente, la sanction serait alors beaucoup plus lourde. Pas moins de 29 M€ contre l’impudent, le tout assorti d’un retrait de trente points. Voilà qui devrait calmer certains esprits.