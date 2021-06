Londres: inauguration de la première piscine au monde, suspendue dans le vide

Une piscine unique au monde va ouvrir à Londres le 19 mai. Ce bassin transparent nommé Sky Pool est suspendu à 35 mètres au-dessus du sol et fait la jonction entre deux gratte-ciel du quartier de Nine Elms.

Mieux vaut ne pas avoir le vertige pour nager dans la piscine de “l’Embassy Gardens”! Cette résidence privée londonienne a eu la folie des grandeurs et a décidé de construire une piscine transparente suspendue à 35 mètres au-dessus du vide. Un bassin qui fait office de pont entre deux bâtiments, dans lequel une poignée de mannequins a déjà eu la chance de faire quelques longueurs en ce mois d’avril avant son inauguration le 19 mai.

Cette structure de 25 mètres de long, six mètres de large et trois mètres de profondeur a été entièrement fabriquée en verre acrylique. Elle a été construite dans l’État du Colorado aux États-Unis, avant de parcourir 8000 kilomètres pour être installée dans le quartier chic de Nine Elms du sud-ouest de Londres. Elle se situe en face de l’ambassade américaine à Londres, connue pour être l’ambassade la plus chère au monde. Selon le promoteur de la résidence, EcoWorld Ballymore, la “sky pool” serait une première mondiale.

Le grand public n’aura pas accès à ce bassin insolite qui sera réservé à 2000 résidents fortunés. Il faudra débourser au moins un million d’euros pour s’offrir un appartement dans “l’Embassy Gardens” et ainsi pouvoir faire quelques brasses avec une vue sur le palais de Westminster et le “London Eye”.