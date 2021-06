Les ODD au cœur des échanges entre Ambassadeurs Climat béninois et écoresponsables français

Ce mardi 08 juin 2021, des Ambassadeurs Climat et Ecolo (ACE) du Bénin ont échangé avec des Éco-Délégués de la France. Initiée par Mathéo Baptiste avec le soutien de l’Agence pour la Promotion des ODD (APODD), cette séance de discussions a permis aux deux parties d’exposer leurs connaissances sur l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) dans les deux pays.

Les Objectifs de développement durable (ODD) ont été au cœur d’un webinaire ce mardi. Par visioconférence, les Ambassadeurs Climat et Ecolo (ACE) de l’ONG Nature Plurielle et les élèves de l’École des Métiers de Boutet (France/Lunéville) ont discuté autour des avancées et perspectives des ODD au Bénin et en France.

Au cours de la rencontre visuelle, les participants ont présenté un point à mi-parcours pour le rendez-vous d’évaluation des ODD en 2030. Les réalisations dans les deux pays en fonction des différents objectifs ont été présentées, et des perspectives tracées. Les actions visibles au Bénin, en ce qui concerne le 5è objectif (égalité entre les sexes) des ODD, ont été notamment présentées.

A travers ses différentes activités, « Nature Plurielle » s’est engagée depuis 2018 dans la formation des élèves sur les ODD et les Changements climatiques à travers le projet VE-ODD/CC (Vacances des Enseignants sur les ODD et CC). Pour mieux atteindre sa cible, elle a procédé à l’installation des Ambassadeurs Climat et Écolo (ACE) en collaboration avec Grabe-Benin, ONG ADDO-Bénin, ONG ALTER VIE et autres.