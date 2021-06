Le Togo va mettre fin à la flambée des prix des denrées alimentaires et à la spéculation

Alors que le prix des denrées alimentaires connaissent une augmentation assez remarquable au Bénin, pays voisin, le gouvernement togolais entend mettre fin à la flambée des prix des denrées alimentaires et à la spéculation, sur son territoire.

Une équipe de la direction régionale Maritime du ministère du commerce, appuyée par les autorités préfectorales de l’Avé ont effectué mercredi une descente dans plusieurs marchés de la Région. Objectif, mettre fin à la spéculation des produits de première nécessité actuellement en cours.

A lire aussi: Togo: des émissaires du Burkina Faso et de la Gambie reçus par Faure Gnassingbé

Plusieurs denrées alimentaires de consommation courante connaissent en effet depuis quelques semaines, une tendance haussière sur les marchés de la capitale et en périphérie. Le bol de maïs est notamment passé à 1000 FCFA (contre 650 FCFA), celui de haricot à 1500 voire 2000 FCFA selon le type, et le sorgho a doublé et se vend à 1000 FCFA la mesure contre 500 ou 400 FCFA auparavant. Plus remarquable, le bol de farine de manioc (gari) est désormais passé à 1200 FCFA en l’espace de quelques jours.

La délégation s’est donc entretenue avec les acteurs et informé les populations de la récente ouverture des réserves du stock de sécurité nationale par l’ANSAT, afin justement de couvrir leurs éventuels besoins et desserrer l’étau entretenu par certains commerçants. Cette descente dans les marchés se déroulera dans les différentes régions du pays, afin de maintenir accessibles, les prix des aliments de base, éviter les prix abusifs et soulager les populations.