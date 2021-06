Le Togo ouvre son premier data center

Le Togo dispose désormais officiellement d’une infrastructure stratégique d’hébergement de données sensibles. Le Président Faure Essozimna Gnassingbé, a inauguré vendredi, « le Lomé Data Centre », tout premier centre de données de colocation neutre du pays.

Annoncé il y’a quelques jours, l’inauguration du premier Data Center du Togo est passé du rêve à la réalité. Cet arsenal numérique aidera notamment le pays dans la sauvegarde des données numériques. L’infrastructure, érigée sur plus d’un hectare dans le nouveau périmètre administratif de la capitale, est certifiée Tier III, soit l’un des niveaux de fiabilité les plus élevés de ce secteur.

Sa construction, qui a duré deux ans et demi, a été financée à hauteur de 12,7 milliards FCFA par la Banque Mondiale (dans le cadre du programme régional de développement des infrastructures WARCIP), et s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance soutenue par la transformation digitale dont s’est dotée le Gouvernement.

J'ai inauguré ce jour, le premier #datacenter de notre pays de niveau Tier III+ dénommé Lomé Data Centre



Cet ouvrage s'inscrit dans la droite ligne des projets ambitieux contenus dans la vision 2020-2025. pic.twitter.com/uprCZnNwMd — Faure E. Gnassingbe (@FEGnassingbe) June 4, 2021

Concrètement, le Lomé Data Center permettra à l’Etat ainsi qu’aux entreprises, d’héberger leurs données dans un environnement sécurisé. Il offre également aux opérateurs économiques, (PME et PMI, investisseurs, etc.), une alternative crédible et fiable leur permettant à la fois d’accéder à une bande passante internet à très haut débit, et de réaliser des économies.

“Au fur et à mesure que le Togo se modernise et se digitalise, des plateformes sont créées. Celles-ci doivent être hébergées dans un centre de données sécurisé et fiable”, a expliqué le ministre de l’économie numérique Cina Lawson lors de la cérémonie, rappelant au passage que près des ⅔ des 42 projets prioritaires de la nouvelle feuille de route gouvernementale ont une composante digitale.

Ce Carrier Hotel vient rappeler l’une des ambitions déclinées par le Togo il y a deux ans, celle de devenir un hub technologique et digital d’ici les prochaines années.