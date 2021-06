Le Togo et la Turquie, main dans la main, pour un envol diplomatique

Le Togo et la Turquie ont donné vie à un rapprochement bilatéral très attractif. Présente en Afrique de l’Ouest depuis bientôt une décennie, la Turquie a entamé un envol diplomatique avec le Togo. Une dynamique marquée par l’ouverture de la représentation diplomatique de la Turquie à Lomé et la signature de plusieurs accords bilatéraux dans des domaines stratégiques.

Renforcement des échanges commerciaux, c’est le point phare de la coopération entre la Turquie et le Togo. En visite officielle à Ankara, le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, a réitéré l’importance d’un tel renforcement commercial pour l’intérêt de son pays, bien que la balance commerciale entre les deux pays soit en faveur de la Turquie. Au troisième et dernier jour de sa visite officielle en Turquie, le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, s’est entretenu avec son homologue turc, Mevlüt Çavuşoğlu, à Ankara. Plusieurs sujets ont été abordés, parmi lesquels la coopération bilatérale et régionale.

A l’issue des échanges, ponctués par une conférence de presse conjointe, des accords de coopération économique et commerciale ont été paraphés, de même qu’une entente en matière d’éducation, relative à la fondation turque Maarif. Cette institution, fondée en 2016, œuvre en coordination avec le ministère turc de l’Education ainsi que celui des Affaires étrangères, dans le but de contribuer au renforcement des liens entre la Turquie et le reste du monde. Il y a un an déjà, à Lomé, les deux pays avaient également signé trois accords de coopération.

« Le Togo est une porte d’entrée vers l’Afrique de l’ouest »

Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey, a invité les femmes et hommes d’affaires turcs à venir investir dans son pays, assurant que « le Togo est une porte d’entrée vers l’Afrique de l’ouest », et s’est félicité du bon niveau des relations bilatérales tout en exprimant sa foi, quant à un renforcement important des échanges commerciaux avec la Turquie.

« L’ambassade de Turquie à Lomé est désormais ouverte et je remercie les autorités turques pour cette décision », a déclaré le ministre togolais. « Nous sommes en train de travailler sur la question de l’objectif commercial entre nos deux pays, maintenant que l’ambassade est ouverte, une ambassadrice a été nommée et elle vient de commencer à travailler, nous pensons que d’ici la fin de l’année 2021, nous pourrons accueillir certains investisseurs turcs, et à la longue, aller vers des journées économiques turco-togolaises, soit à Lomé soit à Istanbul. Nous travaillons dessus et c’est très prometteur, vu le désir et la volonté des investisseurs turcs », a poursuivi le ministre togolais. Il a, par ailleurs, invité la Turquie à aider l’Afrique de l’Ouest dans la sa lutte contre le terrorisme.