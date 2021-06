Le Nigéria nomme un envoyé spécial pour le Tchad

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a nommé l’Ambassadeur Babagana Kingibe, en tant qu’envoyé spécial avec rang de ministre, au Tchad et dans la région du bassin du lac Tchad.

Conformément aux décisions prises lors du sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad, sur la situation au Tchad, le 25 mai 2021, à Abuja, le président nigérian, Muhammadu Buhari, a approuvé la nomination de l’Ambassadeur Babagana Kingibe, en tant qu’envoyé spécial avec rang de ministre, au Tchad et dans la région du bassin du lac Tchad.

Selon la presse tchadienne, Babagana Kingibe aura pour mission de suivre l’évolution de la situation au Tchad et dans la région du bassin du lac Tchad ; contribuer à la réconciliation et à la progression harmonieuse vers le retour à la démocratie à la fin du mandat du Conseil militaire de transition actuel ; collaborer avec les pays membres et les partenaires de la région ayant des initiatives similaires pour restaurer la stabilité, promouvoir la paix et la sécurité ; et promouvoir toute autre initiative visant à restaurer la paix et la sécurité au Tchad, dans le nord-est du Nigeria et dans la région du bassin du lac Tchad.

“Par cette nomination, le président Buhari a démontré la détermination du Nigéria à mener des efforts de sécurité régionale qui stabiliseront la région du bassin du lac Tchad, ramèneront la paix au Tchad et élimineront finalement l’insurrection de Boko Haram dans la zone nord-est du Nigéria”, indique la Présidence du Nigeria, qui entend accompagner le Tchad dans son processus de transition pour le retour à l’ordre constitutionnel.