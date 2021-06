LdC: voici les 23 meilleurs joueurs de la saison 2020-2021

L’UEFA a dévoilé, ce lundi 31 mai 2021, les meilleurs joueurs de la saison 2020-2021 de la Ligue des Champions remportée par Chelsea. Les Blues sont les plus représentés avec sept joueurs dans cette liste de 23.

La Ligue des Champions édition 2020-2021 a pris fin, samedi dernier, avec la victoire de Chelsea en finale face à Manchester City. L’UEFA a dévoilé, ce lundi, la liste des 23 meilleurs de la compétition, cette saison. Sans surprise, on retrouve 7 joueurs de Chelsea, notamment Edouard Mendy, Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger, Ben Chilwell, Jason Mount, Jorginho et N’Golo Kanté.

Finaliste, Manchester City place cinq éléments dans cet effectif : Ederson, Ruben Dias, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan et Phil Foden. Vainqueur de l’édition 2019-2020, le Bayern Munich est représenté par David Alaba et Robert Lewandowski. Outre Mbappé, le PSG est représenté par Neymar et Marquinhos.

Dans cette liste, on retrouve également Lionel Messi (FC Barcelone), Erling Håland (Dortmund), Sergio Oliveira (Porto), Luka Modric (Real Madrid) et Thibaut Courtois (Real Madrid) et Karim Benzema (Real Madrid).

Les 23 meilleurs joueurs de la saison en Ligue des Champions:

Gardiens: Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Edouard Mendy (Chelsea).

Défenseurs: Cesar Azpilicueta (Chelsea), Ruben Dias (Manchester City), Marquinhos (Paris SG), Antonio Rüdiger (Chelsea), Ben Chilwell (Chelsea), David Alaba (Bayern Munich).

Milieux: Jorginho (Chelsea), Jason Mount (Chelsea), N’Golo Kanté (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City), Ilkay Gündogan (Manchester City), Luka Modric (Real Madrid), Sergio Oliveira (Porto), Phil Foden (Manchester City).

Attaquants: Erling Håland (Dortmund), Kylian Mbappé (Paris SG), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Karim Benzema (Real Madrid), Neymar (Paris SG), Lionel Messi (FC Barcelone).