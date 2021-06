« La vie n’est pas mesurée et définie par la longévité chronologique », Muhammadu Buhari pleure TB Joshua

Le président Muhammadu Buhari a exprimé sa sympathie à la famille et aux membres de la Synagogue de l’Église de toutes les Nations (SCOAN) à la suite du décès de leur père et fondateur, le pasteur Temitope Balogun, plus connu sous le nom de TB Joshua.

Ce samedi 05 juin 2021, Temitope Balogun Joshua dit TB Joshua est subitement décédé à l’âge de 57 ans. Suite à ce décès, le président Muhammadu Buhari a présenté ses condoléances à la famille et aux membres de « The Synagogue », Church of All Nations (SCOAN).

Une déclaration publiée dimanche par Femi Adesina, conseiller spécial du président (médias et publicité), indique que le président a noté que le célèbre télévangéliste manquera à ses fidèles du monde entier, non seulement pour ses contributions spirituelles, mais aussi pour avoir touché de nombreuses vies par des gestes philanthropiques.

M. Buhari a souligné que M. Joshua sera regretté « non seulement pour ses contributions spirituelles, mais aussi pour avoir touché de nombreuses vies par des gestes philanthropiques ». Il a également exhorté les fidèles du religieux « à se consoler en sachant que la vie n’est pas mesurée et définie par la longévité chronologique, mais par des héritages durables et des vies touchées positivement. »

Le président a également présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple de l’État d’Ondo. Joshua est décédé samedi soir à 57 ans alors qu’il se rendait à l’hôpital après un événement au SCOAN.