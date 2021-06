La Première League adopte de nouvelles règles contre la Super Ligue

La Première League a annoncé au soir de ce jeudi 20 juin 2021, l’adoption de nouvelles règles qui impliquent que de lourdes sanctions pourraient être prises si d’aventure, les six clubs concernés se laissaient tenter à nouveau par la Super League.

La Premier League n’en a pas encore terminé avec ses clubs impliqués dans le projet de la Super Ligue. Après avoir infligé des sanctions économiques à ces 6 clubs, les hautes sphères du championnat anglais ont souhaité prendre des dispositions pour ne plus se retrouver dans ce genre de cas.

Ces dernières ont publié ce jeudi soir, un communiqué officiel pour confirmer l’adoption de nouvelles règles. Ainsi, désormais de lourdes sanctions pourraient être prises si d’aventure, les six clubs concernés se laissaient tenter à nouveau par la Super League.

« Lors de l’assemblée générale annuelle de la Premier League aujourd’hui, les actionnaires ont discuté d’un éventail de questions et se sont réengagés à s’appuyer sur le collectif des 20 clubs au profit du jeu dans son ensemble. Suite à l’accord d’hier entre la Premier League, la FA et les six clubs impliqués dans les propositions de formation d’une Super League européenne, les actionnaires ont approuvé aujourd’hui des règles visant à protéger davantage la Ligue contre toute future échappée de la compétition. Les clubs qui enfreignent les nouvelles règles seront passibles de sanctions importantes, » précise notamment le communiqué.

Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Liverpool, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, sont prévenus. La Super Ligue est définitivement terminée pour eux. Pour rappel, le tribunal de Suisse a interdit toutes formes de sanctions contre les clubs encore engagés dans cette compétition à savoir, le Real, le Barça et la Juve.