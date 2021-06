« Karim est une arme supplémentaire pour l’équipe de France », Olivier Giroud n’en veut pas à Benzema

Après avoir effectué plusieurs déclarations au sujet de Karim Benzema, Olivier Giroud a eu l’occasion de revenir sur le sujet ce dimanche lors de la conférence de presse d’avant match face à la Bulgarie, rencontre qui aura lieu ce mardi.

Le 18 mai dernier, Olivier Giroud saluait le retour de Karim Benzema en équipe de France. Plus de cinq ans après, l’attaquant du Real Madrid était convoqué dans la liste des 26 pour l’Euro 2021. Une sacrée surprise du chef concoctée par Didier Deschamps. Ce week-end, le champion du monde 2018 a profité d’une interview pour évoquer le retour de l’attaquant du Real de Madrid en équipe de France.

« Karim est une arme supplémentaire pour l’équipe de France », indique Olivier Giroud en conférence de presse à Clairefontaine. « Si on gagne l’Euro, je l’inviterai sur un circuit de kart et on se tirera la bourre au kart », sourit-il, alors que Karim Benzema avait fait une comparaison F1-karting à propos des deux joueurs.

Cette fameuse comparaison karting-F1

Retour en arrière, le 29 mars 2020. Lors d’un direct Instagram avec le youtubeur Mohamed Henni pendant le tout premier confinement, Karim Benzema se lâche sur Olivier Giroud, qu’il estime loin d’être à son niveau sur les terrains. Le numéro 9 madrilène avait toutefois nuancé, en expliquant comment il percevait alors le rôle d’Olivier Giroud dans le dispositif de l’équipe de France: ”Ça marche parce qu’il est là, c’est la seule chose. Ça ne sera pas spectaculaire, ça ne va pas être une dinguerie, mais dans son truc, tu vas plus voir un Griezmann et un Mbappé parce que Giroud va aller au charbon”.

À cette époque, Karim Benzema était toujours ignoré par Didier Deschamps, alors qu’Olivier Giroud était lui régulièrement titulaire sur la ligne d’attaque des Bleus. Un peu plus d’un an après, la situation a bien changé. Karim Benzema a été rappelé pour l’Euro, et a même disputé l’intégralité du premier match de préparation face au pays de Galles, tandis qu’Olivier Giroud n’était même pas sur la feuille de match.

Ce dernier, interviewé par Le Figaro ce vendredi 4 juin, est revenu sur l’épisode du “karting”. “Il n’y a aucune raison de se taper dessus avec Karim. Les déclarations qu’il a eues sur moi m’ont fait sourire et marrer plus qu’autre chose. Je l’ai pris avec beaucoup de recul à l’époque et encore plus aujourd’hui”, confie l’attaquant de Chelsea, récent vainqueur de la Ligue des champions. “Je me mets aussi à sa place, ce n’est pas facile de faire son retour comme ça. Encore une fois, il faut savoir pardonner et ne pas être rancunier, ma foi me permet d’être en paix”, estime Olivier Giroud.