Juventus: Cristiano Ronaldo révèle son but préféré

Dans une vidéo pour la chaîne YouTube LiveScore, ce mercredi 2 juin 2021, l’attaquant du la Juventus, Cristiano Ronaldo, a révélé lequel de tous les buts qu’il a marqués est son préféré. Le quintuple ballon d’or a choisi son retourné acrobatique inscrit le 3 avril 2018 face à la Vieille Dame avec le Real Madrid, à l’occasion d’un quart de finale de Ligue des Champions.

Les buts, Cristiano Ronaldo en a marqué un parquet dans sa carrière. En effet, le Portugais a inscrit plus de 700 buts, toutes compétitions confondues, et certains étaient particulièrement beaux. Interrogé lors d’une vidéo pour la chaîne YouTube LiveScore, ce mercredi, le quintuple ballon d’or a choisi le plus beau but de sa carrière.

Le champion d’Europe en titre a, en effet, choisi son retourné acrobatique, inscrit le 3 avril 2018 face à la Vieille Dame avec le Real Madrid, à l’occasion d’un quart de finale de Ligue des Champions, comme étant le plus beau but de sa carrière.

« Comme vous le savez, j’ai marqué 777 buts dans ma carrière. C’est un peu malchanceux mais malheureusement, je dois mentionner que j’ai marqué mon but préféré contre mon équipe actuelle de la Juventus FC et contre mon grand ami, Gianluigi Buffon… Je dirais que c’est mon meilleur et mon but préféré que j’ai marqué dans ma carrière.« , a déclaré le Portugais

Une étonnante révélation qui rappelle l’anecdote de Neymar qui évoquait la remontada comme étant son meilleur souvenir. La déclaration du Portugais fera-t-elle polémique de la même façon ?

Le retourné de Ronaldo contre la Juventus: