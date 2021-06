Journée FIFA – Nigéria: plusieurs joueurs quittent la sélection pour primes impayées

A quelques heures de la rencontre amicale face au Cameroun, dans le cadre de la journée FIFA du mois de juin, plusieurs joueurs nigérians ont déserté la tanière pour protester contre les primes non-payées.

Le Nigéria dispute une rencontre amicale face au Cameroun, dans le cadre des journées FIFA du mois de juin (31 mai au 15 juin). Les Super Eagles croiseront le fer avec les Lions Indomptables, le 4 juin, en Autriche. Selon les informations publiées sur le compte Twitter de la Fédération nigériane, le sélectionneur Gernet Rohr a convoqué 24 joueurs pour cette confrontation, dont une partie aurait déjà atterri sur le sol autrichien.

Dix-huit joueurs ont déjà fait le déplacement et ont débuté, mardi, la toute première séance d’entraînement avec le technicien allemand. Mais le match pourrait finalement ne pas avoir lieu. Et pour cause, le retrait de plusieurs joueurs nigérians du groupe pour primes impayées. Selon le site Afrique Sports, 6 joueurs nigérians ont déjà plié bagage. Il s’agit de Victor Osimhen, Tyronne Ebuehi, Ola Aina, Simy Nwankwo, Frank Onyeka et Samson Tijani.

Cela a laissé l’équipe mince, et les joueurs basés dans la Ligue nigériane de football professionnel (NPFL) ne peuvent pas être appelés, car il est trop tard pour demander des visas, note le site d’informations sportives. L’on apprend que le coach nigérian, Gernot Rohr, et l’entraîneur des gardiens réclament, eux aussi, respectivement six mois et 22 mois de salaires impayés. Plusieurs autres joueurs menacent également de prendre le large si rien n’est fait.