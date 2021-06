Interdiction de Twitter: le réseau social répond sèchement au gouvernement nigérian

Twitter a dénoncé, vendredi, « un abus des droits des Nigérians, non seulement à la liberté d’expression, mais de nombreux autres droits garantis dans la Constitution nigériane de 1999 » après l’interdiction du réseau social dans le pays par le gouvernement central.

« La directive du gouvernement nigérian est à la base, un abus des droits des Nigérians, non seulement à la liberté d’expression, mais de nombreux autres droits garantis dans la Constitution nigériane de 1999 (telle qu’amendée), la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette suspension, qui est une réaction du gouvernement nigérian à l’application par l’entreprise des règles de sa plate-forme, vise à protéger le gouvernement des critiques, en particulier de la jeunesse nigériane qui représente plus de 70 % de la population du pays« , a déclaré Twitter dans un communiqué publié, vendredi, sur son site officiel.

« Il est évident que la fermeture de Twitter est illégale et que des politiques illégitimes comme celle-ci sont inacceptables. Nous exhortons les autorités nigérianes à respecter et à faire respecter les droits fondamentaux des citoyens, tels que prévus par la Constitution nigériane et les traités internationaux relatifs aux droits humains auxquels le Nigéria est partie« , a ajouté le réseau social.

« Nous conseillons à tous les utilisateurs de Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux au Nigeria de télécharger des réseaux privés virtuels (VPN) pour leur permettre de continuer à utiliser les plateformes pour leur survie économique et leurs engagements sociaux et politiques, pendant que nous repoussons tous cet ordre draconien par le gouvernement nigérian« , a conclu Twitter, qui entend contacter le ministère de l’Information pour obtenir les détails exacts de cette annonce et le cadre juridique qui soutient une telle déclaration « antidémocratique ».

Le gouvernement nigérian a annoncé, vendredi, avoir suspendu indéfiniment la plate-forme de micro-blogging et les opérations de Twitter au Nigeria. Dans sa déclaration, l’Etat central a cité « l’utilisation persistante de la plate-forme pour des activités susceptibles de saper l’existence de l’entreprise nigériane ». Le ministre de l’Information et de la Culture, Alhaji Lai Mohammed, a déclaré que le gouvernement fédéral avait également ordonné à la Commission nationale de la radiodiffusion (NBC) de lancer immédiatement le processus d’octroi de licence pour toutes les opérations OTT et de médias sociaux au Nigeria.