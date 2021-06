Interdiction de Twitter au Nigéria: Buhari traîné devant la Cour de justice de la CEDEAO

Une organisation de la société civile du Nigéria a déposé une plainte contre le gouvernement fédéral devant la Cour de justice de la CEDEAO, pour la suspension de la plateforme de micro-blogging Twitter, dans le pays.

Le Projet sur les droits et la responsabilité socio-économiques (SERAP) a déposée mardi, à la Cour de justice de la CEDEAO, une plainte contre l’Etat du Nigéria. Dans sa plainte, l’organisation de la société civile estime que « la suspension de Twitter vise à intimider et à empêcher les Nigérians d’utiliser Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux pour évaluer les politiques gouvernementales, dénoncer la corruption et critiquer les actes d’impunité officielle commis par les agents du gouvernement fédéral ».

SERAP a par ailleurs demandé « une ordonnance d’injonction provisoire interdisant au gouvernement fédéral de mettre en œuvre sa suspension de Twitter au Nigéria et soumettant quiconque, y compris les médias, les stations de diffusion utilisant Twitter au Nigéria, au harcèlement, à l’intimidation, à l’arrestation et des poursuites pénales, dans l’attente de l’audition et de la décision sur le fond ».

Le président Muhammadu Buhari avait suspendu les opérations de Twitter en invoquant « l’utilisation persistante de la plate-forme pour des activités susceptibles de saper l’existence de l’entreprise nigériane ».