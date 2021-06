Hécatombe humaine au nord du Burkina Faso: important communiqué de la CEDEAO

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a condamné samedi, l’attaque terroriste qui a fait plus d’une centaine de morts au nord du Burkina Faso. Dans son communiqué, l’organisation sous-régionale a déploré les victimes d’une « attaque lâche et barbare », réaffirmant son soutien au pays de Roch Kaboré, dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

« C’est avec stupeur et indignation que la Commission de la CEDEAO a appris la mort dans la nuit du 4 au 5 juin 2021 de plus d’une centaine de personnes dans la région du Sahel, au Burkina Faso, à la suite d’attaques terroristes », indique le communiqué de la CEDEAO qui a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaité prompt rétablissement aux blessés.

Le Président de la Commission de la CEDEAO, condamne fermement ces attaques lâches et barbares sur des populations civiles et exprime au Gouvernement et au Peuple Burkinabè, sa compassion et sa solidarité, ajoute le communiqué.

La Commission de la CEDEAO, poursuit le communiqué, « se tient aux côtés du Gouvernement du Burkina dans cette guerre qui lui est imposée et réaffirme son engagement pour la mise en œuvre diligente du Plan d’actions de lutte contre le terrorisme, adopté par les Chefs d’Etats et de Gouvernements de la CEDEAO le 21 décembre 2019 à Abuja ».

Le Sahel, une base arrière des terroristes

L’attaque survenue dans un village de la province de Yagha, région du Sahel, s’est déroulée dans la nuit de vendredi à samedi. De sources officielles, plus de 100 morts ont été enregistrées avec de plusieurs blessés. C’est l’attaque la plus meurtrière au Burkina Faso cette année. Plusieurs pays de la sous-région voire à l’international, ont exprimé leur indignation face à cette hécatombe humaine.

L’Afrique de l’Ouest et particulièrement les pays du Sahel, font face à des attaques terroristes les plus dramatiques depuis plus d’une décennie. Les attaques se sont notamment renforcées après la chute du guide libyen, Mohamed Khadafi. Depuis, le Sahel est devenu une terre dorée pour les terroristes qui planifient et exécutent des exactions les plus odieuses à l’instar de Boko Haram qui ne cesse de commettre ses atrocités au nord du Nigéria.

A la date d’aujourd’hui, des milliers de déplacés ont été enregistrés notamment au Burkina Faso. Plusieurs régions du Sahel sont sous le contrôle des terroristes généralement plus armés que les forces régulières. Fin 2020, au Mali, des terroristes ont assiégé le village de Farabougou pendant plus de 2 semaines, avant d’être délogés par l’armée malienne, grâce à une offensive militaire pilotée par le vice-président d’alors, le colonel Assimi Goita, aujourd’hui, président de la transition politique.