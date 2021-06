Harry Potter: Tom Felton (Drago Malefoy) évoque avec nostalgie son personnage dans la saga

Dans une interview accordée au site People, l’acteur britannique Tom Felton, qui incarnait Drago Malefoy dans les aventures cinématographiques d' »Harry Potter » est revenu sur son personnage dans la saga à succès. L’acteur n’exclut pas d’incarner à nouveau ce personnage perfide.

Vingt ans déjà que se projetait à l’écran le premier film de la saga « Harry Potter ». Personnage de Drago Malefoy, Tom Felton a du mal à croire que deux décennies se sont déjà écoulées depuis le début de l’aventure magique. « L’autre jour, j’ai parlé de manière séparée avec Rupert (Ron Weasley), Daniel (Harry Potter) et Emma (Hermione Granger) et je leur ai dit : « 20 ans, vous imaginez ? » », lâche l’acteur au micro du site People. « Ils n’ont absolument pas changé. Rupert, c’est exactement le même« .

« Nous sommes tous un peu sidérés que la saga soit encore plus populaire maintenant« , poursuit un Tom Felton avec un brin nostalgique. « On est tous un peu surpris par ça. C’est quelque chose d’excitant mais on se sent également vieux quand on réalise que le premier film a été réalisé il y a 20 ans. »

L’acteur britannique, qui a également joué dans « First Murder », « Flash » et « Origin », a aussi évoqué son personnage de Drago Malefoy dont il a le sentiment qu’il lui « appartient un peu ». « Si quelqu’un d’autre devait jouer Drago, ça me rendrait légèrement possessif », a déclaré Tom, lui qui a incarné l’ennemi juré d’Harry Potter dans les huit films de la saga.

A la question de savoir s’il aimerait retrouver son personnage dans le futur, Tom Felton s’emballe avec pas mal d’humour : « Si vous me demandez de me reteindre les cheveux en blond pour jouer Drago, mais absolument ! Je pourrais le rejouer, mais aussi Lucius. Je jouerai le fils de Drago si vous le voulez vraiment ! N’importe quelle occasion de jouer à nouveau un Malefoy serait acceptée avec enthousiasme ».