France-Pays de Galles: la réaction de Benzema après son penalty manqué

Au micro de TF1 après la rencontre, Karim Benzema s’est prononcé sur la victoire française face au Pays de Galles ce mercredi en amical. L’attaquant a évoqué ce premier match avec les Bleus depuis son retour en sélection et sa prestation de ce soir.

Karim Benzema a disputé ce mercredi son premier match avec la France depuis son retour en sélection. L’attaquant madrilène a contribué à la large victoire des siens face au Pays de Galles en amical. Si le Madrilène n’a pas réussi à trouver le chemin des filets en ratant notamment un penalty, il a beaucoup donné en attaque en créant plusieurs occasions de but.

Benzema misses the penalty in his international return 😮 pic.twitter.com/lVfX32HVoM — ESPN FC (@ESPNFC) June 2, 2021

En zone mixte après la rencontre, le buteur français a répondu aux questions des journalistes. Le joueur a tout d’abord exprimé à chaud avoir eu « beaucoup de fierté et de joie de montrer ce que j’ai fait sur le terrain », « J’ai eu de très bonnes sensations, avec une bonne semaine de travail et de physique. Ça monte en puissance. C’était une saison difficile, avec la répétition des matchs. Je me suis bien senti, je suis monté en puissance, c’est de bonne augure pour la suite« , a-t-il confié au micro de TF1.

Sur l’animation offensive avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann : « On a tenté, surtout contre des équipes comme ça avec cinq défenseurs et un bloc très bas. C’est difficile, on va peaufiner ça à l’entraînement, mais on a fait un très bon match, on a tenté et c’est le plus important« .

Enfin, concernant son penalty et ses occasions manquées : « Un match, c’est comme ça, l’essentiel est de se créer les occasions, gagner et faire mieux la prochaine fois« .