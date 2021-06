Football: Phil Foden, joueur le plus cher au monde

Ce lundi 7 juin 2021, l’Observatoire du football CIES a estimé les joueurs les plus chers parmi les 5 grands championnats européens. Et c’est le jeune prodige de City, Phil Foden, qui a la plus grande valeur dans ce nouveau classement.

Depuis plusieurs années, l’Observatoire du football CIES, grâce à un algorithme précis, prenant en compte plusieurs critères (l’âge, le contrat, le niveau, les performances, le statut, etc.), donne une estimation sur les joueurs les plus chers au monde.

Et dans sa dernière estimation publiée, ce lundi, le CIES a dévoilé son classement des joueurs les plus chers dans les 5 grands championnats européens. Et, c’est la nouvelle star de Manchester City, Phil Foden, qui occupe la première place. Avec ses excellentes performances avec les Citizens lors de cet exercice 2020-2021, l’international anglais de 21 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024, a livré des prestations abouties notamment en Ligue des Champions et se retrouve estimé à 190,2 millions d’euros !

Une belle récompense pour le jeune prodige anglais qui aura marché sur la Premier League cette saison avec son club, Manchester City. Deux autres joueurs anglais accompagnent Foden sur le podium, Mason Greenwood et Marcus Rashford, respectivement évalués à 178 et 159,1 millions d’euros.

Pour compléter le Top 10, on retrouve dans l’ordre, Erling Håland (155,5 M€, Borussia Dortmund), Bruno Fernandes (154,3 M€, Manchester United), Frenkie de Jong (138,7 M€, FC Barcelone), Pedri (133,2 M€, FC Barcelone), Alphonso Davies (131,6 M€, Bayern Munich), Joao Felix (127,8 M€, Atletico Madrid) et Mason Mount (123,6 M€, Chelsea).

Le Top 10 des joueurs les plus chers au monde selon le CIES:

1. Phil Foden (Manchester City) : 190,2 M€

2. Mason Greenwood (Manchester United) : 178 M€

3. Marcus Rashford (Manchester United) : 159,1 M€

4. Erling Håland (Borussia Dortmund) : 155,5 M€

5. Bruno Fernandes (Manchester United) : 154,3 M€

6. Frenkie de Jong (FC Barcelone) : 138,7 M€

7. Pedri (FC Barcelone) : 133,2 M€

8. Alphonso Davies (Bayern Munich) : 131,6 M€

9. Joao Felix (Atletico Madrid) : 127,8 M€

10. Mason Mount (Chelsea) : 123,6 M€