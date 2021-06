Finances: Assemblées Générales 2021 de la CRRH-UEMOA

[Communiqué] La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA) a tenu le vendredi 30 avril 2021, sa 10ème Assemblée Générale Ordinaire, par visioconférence, sous la Présidence de Monsieur Younoussi TOURE, Président de son Conseil d’Administration.

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) a approuvé les comptes de la CRRH-UEMOA pour l’exercice 2020 avec un résultat net de 1 308 MFCFA en augmentation de +5,2% par rapport au résultat réalisé de 1 243 MFCFA en 2019. L’Assemblée a décidé d’affecter l’intégralité de ce résultat en réserves et report à nouveau.

L’Assemblée Générale Ordinaire, a également ratifié la cooptation de Madame Yedau OGOUNDELE, comme Administrateur Indépendant de la CRRH-UEMOA pour une durée de 3 ans.

L’Assemblée Générale Ordinaire a enfin autorisé au titre du programme d’activités 2021 de la CRRH-UEMOA, l’émission d’obligations, à concurrence de quatre-vingt milliards (80.000.000.000) de FCFA, pour le refinancement de prêts au logement consentis par les banques actionnaires.

A propos de la CRRH-UEMOA

La CRRH-UEMOA, une initiative régionale en faveur d’un meilleur financement de l’habitat dans les pays de l’UEMOA, a pour objet la mobilisation de ressources longues à taux compétitifs, au bénéfice de ses banques actionnaires et de SFD, pour le refinancement des prêts à l’habitat consentis à leurs clients.

Au 31 décembre 2020, la CRRH-UEMOA a consenti, en presque neuf années d’activités opérationnelles, des refinancements d’un montant total de 222.5 milliards FCFA pour la promotion du financement du logement en faveur de 37 banques actionnaires couvrant les 08 pays de l’UEMOA. La CRRH-UEMOA a démarré en 2020, le refinancement de prêts aux logements consentis par les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD). Trois (03) SFD ont été refinancés au titre de l’année 2020, pour un montant total de 3,5 milliards de FCFA.

L’agence de notation internationale Moody’s a noté la CRRH-UEMOA en 2020, pour la première fois, et lui attribue les notes de Ba2 d’émetteur à long terme en monnaie locale, et la note d’émetteur à long terme en devises de Ba3. Elles font de la CRRH-UEMOA l’institution de l’UEMOA la mieux notée par une agence internationale, après la BAD et la BOAD. En 2020 et pour la troisième année consécutive, la CRRH-UEMOA a obtenu les notes AA+ à long terme, avec perspective stable, et A1+ avec perspective stable à court terme auprès de l’agence de notation Bloomfield Investment Corporation.

Ces notes font de la CRRH-UEMOA, depuis 2015, l’un des risques les plus sûrs sur le marché financier de l’UEMOA.

La CRRH-UEMOA, Finançons ensemble, l’accès à la propriété pour tous.

Fait à Lomé, le 03 mai 2021

Christian N. D. AGOSSA

Directeur Général