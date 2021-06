Euro 2020: un nouveau forfait de poids pour les Pays-Bas

La Fédération Néerlandaise de Football a annoncé ce mardi 8 juin 2021, le forfait de son milieu de terrain Donny Van der Beek pour l’Euro. Le joueur de Manchester United souffre d’une blessure et ne sera pas remis à temps pour la compétition.

Voilà une mauvaise nouvelle pour les Pays-Bas et son sélectionneur Frank de Boer. Après le forfait de son capitaine, Virgil Van Dijk, c’est Le milieu polyvalent de Manchester United, Donny Van Der Beek qui doit abandonner l’Euro à son tour. Le milieu néerlandais souffrait d’une blessure et s’entraînait en dehors du groupe depuis quelques jours. Sa blessure n’a pas évolué positivement et il ne sera pas de retour à temps pour la compétition.

🔶 Donny van de Beek misses EURO 2020

Van de Beek has to let the European Championship pass by. The midfielder is struggling with an injury. As a result, he is not available in time for EURO 2020. Frank de Boer will not call a replacement for Van de Beek.

Get well soon, Donny! 🙏