Euro 2020: sans Jesse Lingard mais avec Alexander Arnold, la liste définitive de l’Angleterre

Après avoir établi une première liste de 33 joueurs, Gareth Southgate a dévoilé, ce mardi 1er juin 2021, son groupe de 26 joueurs appelés pour l’Euro. Jesse Lingard, pressenti pour être la surprise des Three Lions pour cette compétition, n’est finalement pas sur la liste.

La liste définitive de Southgate pour l’Euro 2020 a été dévoilée, ce mardi. Le sélectionneur des Three Lions a décidé de se passer de certains éléments, comme Jesse Lingard, qui a pourtant été l’auteur d’une saison réussie avec West Ham. En revanche, Trent Alexander Arnold, très mauvais avec Liverpool, cette saison, est bien présent pour l’Euro.

Sans surprise, les cadres, comme Harry Kane, Sterling, Maguire et Rashford, font bien partie du groupe. Phil Foden va connaître sa première compétition continentale avec l’Angleterre. Toujours côté surprise, on peut aussi noter la sélection de Kalvin Phillips (Leeds) et Tyrone Mings (Aston Villa).

La liste des 26 de l’Angleterre pour l’Euro:

Gardiens: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (WBA)

Défenseurs: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Connor Coady (Wolverhampton), Kyle Walker (Manchester City), Harry Maguire (Manchester United), Kieran Trippier (Tottenham), Ben Chilwell (Chelsea), Reece James (Chelsea), Luke Shaw (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), John Stones (Manchester City)

Milieux: Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jude Bellingham (Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Kalvin Phillips (Leeds)

Attaquants: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal)