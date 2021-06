Entreprenariat: Sens Bénin lance un appel à la production d’articles et vidéos aux journalistes

Sens Bénin a lancé à l’endroit des journalistes, blogueurs ou vlogueurs, un appel à participer à un concours de productions d’articles ou de vidéo sur l’entreprenariat. Les inscriptions qui ont déjà démarré, prennent fin le jeudi 4 juin 2021 à 17 heures et se font via ce formulaire.

Dans l’appel à manifestation rendu public par Sens Bénin, les candidats doivent êtes passionné des thématiques liées à l’entrepreneuriat social et solidaire, l’innovation agro-alimentaire source de développement durable des territoires et de mieux-être en milieu rural, l’agro-écologie, et n’auront aucune difficulté à vivre au village. A noter que deux types de contenus média sont attendus notamment la rédaction d’articles et le reportage vidéo.

A l’inscription, les candidats devront choisir le type de contenu qu’ils souhaitent produire. Les candidats sélectionnés seront invités : le 10 juin 2021 à Bohicon pour une immersion, le 12 juin 2021 à Cotonou pour suivre des formations sur la rédaction web et le reportage, notamment animées par Delphine Bousquet, journaliste indépendante, correspondante au Bénin de plusieurs médias francophones dont RFI du 16 au 18 juin 2021 dans des villages du Zou et des Collines du Bénin pour une immersion en milieu rural, à produire et à livrer chacun à la date du 20 juin 2021, deux contenus média.