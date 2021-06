Donald Trump toujours « suspendu pour une durée indéterminée », Facebook répond à la folle rumeur

Donald Trump est toujours suspendu de Facebook et Instagram, malgré les informations indiquant le contraire. L’ancien président demeure toujours « suspendu pour une durée indéterminée », a déclaré le porte-parole de Facebook, Andy Stone.

Les réseaux sociaux ont toujours sculpté de près les moindres faits et gestes de l’ancien président américain, Donald Trump. Tant il avait fait le buzz que même son silence fait du bruit, autant que les rumeurs les plus folles.

Depuis ce mercredi 02 juin, les réseaux sociaux ont annoncé que les comptes Facebook et Instagram du 45ᵉ président des États-Unis étaient de nouveau actifs. Après avoir appris la nouvelle sur Twitter, le porte-parole de Facebook, Andy Stone, a tweeté : « Non. Rien n’a changé quant au statut de la présence du président Trump sur notre plateforme. Il reste suspendu pour une durée indéterminée. »

No. Nothing about the status of President Trump's presence on our platform has changed. He remains indefinitely suspended.