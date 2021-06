Côte d’Ivoire: meurtrière attaque terroriste d’un village au Nord-est

Dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 juin 2021, une personne est morte à Tougbo, au Nord-est de la Côte d’Ivoire, dans la région du Zanzan, lorsque le village a été la cible d’une attaque armée menée par des individus non encore identifiés.

Selon l’information relayée par Ivoiresoir, des tirs d’une rare violence ont été échangés entre assaillants et les forces de l’ordre, dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 juin 2021, dans le village de Tougbo, situé au Nord-est de la Côte d’Ivoire. L’attaque a duré plusieurs heures, selon le média.

« Le détachement des Forces Armées de Côte d’Ivoire pré-déployé sur les lieux a immédiatement réagi et repoussé l’ennemi. Un soldat ivoirien est mort des suites de ses blessures à la jambe. » a déclaré Lassina Doumbia, Chef d’Etat-Major Général des Armées dans un communiqué. Et de préciser « aucune victime civile n’est à déplorer. Les opérations militaires de ratissage se poursuivent sur le terrain avec l’arrivée de renforts dépêchés dans la zone. »

La région où l’attaque a été perpétrée est frontalière avec le Burkina-Faso. Un pays régulièrement la cible des attaques terroristes. Le 29 mars dernier, « une soixantaine de terroristes lourdement armés venant du Burkina Faso » avaient attaqué une position de l’armée à Kafolo. L’armée avait « repoussé les assaillants au terme d’une heure de combat intense », avec un « bilan provisoire » de « deux soldats tués et quatre blessés » et « trois terroristes tués et quatre interpellés », selon l’état-major. Le 21 avril, un camp militaire a été attaqué à Abidjan par des hommes armés non identifiés, faisant trois morts parmi les assaillants et un soldat blessé.