Côte d’Ivoire: Didier Drogba fait docteur honoris causa par le RUSTA

L’ancien joueur de Chelsea, Didier Drogba a été fait docteur honoris causa des Universités africaines (RUSTA) à Abidjan en Côte d’Ivoire, le jeudi 3 juin 2021.

Didier Drogba est désormais docteur honoris causa en Côte d’Ivoire. La distinction honorifique lui a été décernée par les universités du Réseau des Universités des Sciences et Technologies d’Afrique (RUSTA).

A travers cette plus haute distinction honorifique, le réseau reconnaît la compétence et l’excellence de Didier Drogba qui devient le deuxième footballeur à recevoir ce titre honorifique après Samuel Eto’o. Ce n’est pas sa première distinction car l’ancien buteur de Chelsea et de l’Olympique de Marseille a récemment été nominé pour le Hall of Fame pour lequel il était le seul africain parmi les 23 nominés. En novembre 2020, il avait reçu du côté de Dubaï aux Emirats Arabes Unis, ‘’ la médaille de la première ligne de défense’’ pour son engagement et son soutien dans la campagne ‘’Be Fit, Be Safe’’.