Construction des centrales électriques: la Russie va prêter main forte à l’Iran

Au cours d’un entretien entre le ministre iranien de l’Énergie, Reza Ardakanian, et le PDG de la société russe de machines électriques, Konyukhov, la délégation russe a exprimé sa volonté de financer et de mettre en œuvre les projets de centrales électriques de l’Iran.

Le ministre iranien de l’Énergie, en tant que président de la Commission conjointe de coopération commerciale et économique entre l’Iran et la Russie, qui s’est rendu à Saint-Pétersbourg à la tête d’une délégation de haut rang, a rencontré et s’est entretenu avec le directeur général de la société russe d’équipements électriques Power Machines, Konyukhov, mercredi, rapporte l’agence de presse iranienne Irna.

Les deux personnalités ont discuté de la coopération bilatérale et, notamment, des projets de développement. Tout en saluant l’intérêt de Russian Power Machine Company pour la coopération avec des entreprises iraniennes, Ardakanian a considéré l’utilisation des prêts du gouvernement russe, comme la motivation la plus importante de la partie iranienne pour déléguer le projet de centrale thermique de Sirik à la société russe.

Selon l’Irna, le PDG de Russian Power Machine Company Konyukhov a évoqué l’ouverture d’une lettre de crédit (L/C) et l’achèvement du processus administratif et technique, liés à la construction de quatre unités de 1 400 MW de centrale thermique à Sirik, Bandar Abbas, en tant que programme conjoint de cette entreprise russe et du ministère iranien de l’Énergie.