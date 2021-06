Championnats ouest-africains d’athlétisme: belle moisson pour la délégation béninoise

Le Bénin a participé, le weekend dernier, aux championnats ouest-africains d’Athlétisme Région 2, à Zaria, au Nigéria. Et les athlètes béninois ont raflé 10 médailles, dont deux en or.

Le Bénin a également arraché sa part du gâteau aux championnats ouest-africains d’Athlétisme Région 2, tenus le weekend dernier, à Zaria dans l’Etat de Kaduna, au Nigéria. Les Athlètes béninois sont, en effet, repartis avec dix médailles, dont deux en or. Le convoi béninois s’est excellé dans des épreuves comme le 1500 mètres, le 400 mètres, le saut en longueur, le javelot ou encore le lancer de disque.

Grands artisans de cette belle prouesse des Béninois, Sylvain Azonhin et Romaric Houénou sont les gagnants des deux médailles d’or. Le premier a décroché le Graal aux 1500 mètres messieurs et le second, au javelot senior. Trois autres ont décroché les médailles d’argent. Il s’agit de Hervé Tohoun, qui a arraché deux médailles (au javelot junior et en saut en longueur), et Yani Yato, qui a fini 2è aux 1500 mètres juniors hommes. Brigitte Tchédé, Edmond Hounton, ont, eux, décroché le bronze.

Notons que 16 athlètes béninois étaient engagés dans cette compétition, dont 13 seniors et 03 juniors, aux côtés des Burkinabé, les Ghanéens, les Libériens, les Nigériens, les Nigérians et les Sénégalais.