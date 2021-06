CAN 2021: le tirage au sort de la phase finale, reporté

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (Cameroun 2021), prévu initialement le 25 juin, est reporté à une date ultérieure pour des raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19.

Prévu normalement le 25 juin à Yaoundé, le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations, qui se déroulera en janvier 2022 au Cameroun, a été reporté. Ce dimanche, la Confédération africaine de football, qui organise la compétition, a indiqué que la décision avait été motivée par des « raisons logistiques liées à la pandémie de COVID-19 ». Du coup, «une nouvelle date sera annoncée en temps voulu», a expliqué la CAF dans un communiqué.

Pour la CAF, il est question de continuer de travailler avec ses partenaires, notamment le gouvernement camerounais et le Comité local d’organisation dans le but de faire de la CAN 2021, un événement réussi et une grande célébration du football africain. Rappelons que la phase finale de la CAN 2021 va se tenir du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

Pour rappel, on connaît déjà 23 des 24 qualifiés pour la compétition et le dernier billet se jouera entre la Sierra Leone et le Bénin qui devraient s’affronter le 14 juin (la date exacte n’a pas encore été confirmée) suite au report polémique de leur match initialement prévu en mars. Un nul suffira aux Ecureuils pour se qualifier.

La phase finale de la compétition aura ensuite lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Les 23 qualifiés connus : Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert, Cameroun, Côte d’Ivoire, Comores, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Nigeria, Sénégal, Tunisie, Soudan, Zimbabwe.