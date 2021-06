Bénin-Zambie: les Écureuils menés à la pause

Le Bénin affronte la Zambie cet après-midi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou dans un match comptant pour les préparatifs de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2022. Le score à la pause est de 2-1 pour les Chipolopolos.

Match très plaisant au stade Général Mathieu Kérékou où s’affrontent le Bénin et la Zambie dans un match amical comptant pour les journées FIFA du mois de juin. A la pause, le score est de 2-1 pour les visiteurs.

Impressionnants au coup d’envoi, les Ecureuils ont mené très tôt au score sur une réalisation signée Cebio Soukou. Mais ce bel entame de partie n’aura duré que le temps d’un coup d’œil.

Moins de dix minutes plus tard, les Chipolopolos reviennent dans la partie sur un but de Moise Fini à la 18è minute. Et un peu avant la pause, la Zambie passe devant en marquant son deuxième but de la rencontre sur une belle combinaison d’ensemble et conclue par Dandi Mwape. Score à la pause: 2-1. Vivement la seconde période.