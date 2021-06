Bénin-Zambie: les Écureuils arrachent le nul au stade Général Mathieu Kérékou

Le Bénin a concédé le nul (2-2) face à la Zambie en match amical comptant pour les journées FIFA du mois de Juin. Une contre-performance des Ecureuils qui vont devoir rectifier le tir avant le choc face à la Sierra Leone.

Mené à la pause, le Bénin a réussi à arracher le match nul (2-2) face à la Zambie ce mardi en rencontre amicale. Face à une équipe des Chipolopolos totalement transfigurée après son lourd revers contre le Sénégal, les Écureuils ont beaucoup souffert pour éviter la défaite.

L’équipe hôte avait pourtant bien démarré la rencontre. Impressionnants au coup d’envoi, les poulains de Michel Dussuyer ont mené très tôt au score sur une réalisation signée Cebio Soukou. Mais ce bel entame de partie n’aura duré que le temps d’un coup d’œil

Moins de dix minutes plus tard, les Chipolopolos reviennent dans la partie sur un but de Moise Fini à la 18è minute. Et un peu avant la pause, la Zambie passe devant en marquant son deuxième but de la rencontre sur une belle combinaison d’ensemble et conclue par Dandi Mwape (2-1, 45è).

Au retour des vestiaires, le Bénin a tenté de réagir avec quelques séquences inintéressantes mais sans réussite. Mais déterminés à ne pas concéder la défaite pour leur premier match sur le stade Général Mathieu Kérékou nouvellement rénové, la bande à Steve Mounié a poussé jusqu’à trouver la faille dans une défense zambienne décidée à conserver cette courte avantage.

Alors que l’on rentrait dans le dernier quart d’heure de jeu, c’est à ce moment que Yoan Roche a décidé de se faire signaler. Le défenseur béninois, en réception d’une belle offrande, ne s’est pas fait prier pour remettre les deux équipes à égalité (2-2, 79è). Un score qui restera d’ailleurs inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Une prestation médiocre

Le Bénin évite donc le piège zambien mais n’a pas du tout convaincu. Les deux buts zambiens ont été sur des erreurs défensives. Titulaire au coup d’envoi, Saturnin Allagbé est complètement passé à côté de son match avec plusieurs sorties hasardeuses. Et pourtant, l’équipe en face est constituée uniquement de joueurs évoluant dans le championnat zambien. Peut-être épuisés par la saison qui vient de s’achever, les joueurs offensifs ont également failli avec plusieurs déchets techniques. Le cas Jodel Dossou en est un exemple.

Alors que les Écureuils iront chercher le 14 juin prochain une qualification pour la CAN 2022 face à la Sierra Leone, Michel Dussuyer va devoir faire le nécessaire avant ce grand rendez-vous.