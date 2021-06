Bénin – Union Européenne: don de matériels informatiques à la CRIET par l’ONUDC

Le ministère de la justice et de la législation a bénéficié au profit de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) d’un important lot de matériels informatiques.

La remise des lots a eu lieu le vendredi 4 Juin 2021 à la faveur d’une cérémonie fort simple qui a eu lieu entre le représentant du Programme Support Officer ONUDC-GMPC, Sosso Assoti et le Directeur adjoint de cabinet du Ministère de la Justice et de la Législation, Ulrich Gilbert Togbonon qui avait à ses côtés le Président de la CRIET, Cyriaque Dossa et le Directeur de l’administration et des finances (Daf) du Ministère de la Justice, Zoul-Kifouly Lawani.

Le lot de matériels réceptionné est composé de 02 écrans de télévision à haute définition pour la visualisation des preuves pendant les procès, 05 ordinateurs portables, 05 ordinateurs de bureau et enfin 06 radios de communication VHF.

Ce don s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime (GMCP) de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), financé par l’Union Européenne à travers son projet « Appui à la sécurité maritime intégrée en Afrique de l’Ouest (SWAIMS) », qui vise notamment à renforcer la réponse de la justice pénale maritime à la piraterie et aux autres crimes en mer.

Pour Sosso Assoti, la remise de ces matériaux techniques représente une étape importante dans le renforcement de la collaboration entre le Bénin et l’ensemble de ses Partenaires internationaux en matière de répression de la criminalité maritime et confirme l’engagement de l’Union européenne et de l’ONUDC à accompagner concrètement le Bénin dans cette lutte.

« La donation bénéficiera spécifiquement à la CRIET qui est l’instance compétente pour connaître des actes de criminalité maritime au Bénin. « La CRIET par ce don, pourrait être équipée avec les instruments nécessaires pour une administration de la justice performante et efficace, ciblant notamment la réussite des procès contre la criminalité maritime » », a précisé M. Sosso Assoti.

Prenant la parole, le Directeur adjoint de cabinet du Ministère de la Justice et de la Législation, Gilbert Ulrich Togbonon a exprimé sa gratitude à l’Union européenne et au Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l’ONUDC pour le lot de matériels informatiques offerts au Ministère de la justice.

Selon ses propos, c’est un sentiment de devoir accompli avec cet équipement qui vient à point nommé renforcer les actifs techniques des instances judiciaires pénales du Bénin. Une façon pour la justice de participer efficacement à la lutte contre la criminalité maritime. Pour sa part, le Dac, Gilbert Ulrich Togbonon a rassuré les donateurs qu’un bon usage des matériels sera fait pour le développement du secteur de la justice.

Précisons que depuis 2019, l’action du Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l’ONUDC au Bénin, avec le financement de l’Union européenne, s’est matérialisée par des appuis aux réformes de la justice pénale, des activités de renforcement des capacités des juges, procureurs et des autres acteurs de l’action de l’Etat en mer.

Au nombre des actions en cours et futures, un deuxième lot de matériaux comprenant un ensemble d’équipements de vidéo-conférence (VTC) et d’enregistrement audio, sera également remis au Ministère de la justice au cours du troisième trimestre de 2021.