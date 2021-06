Bénin: Peng Jingtao reçu au cabinet de Pascal Essou, Médiateur de la République

« Je suis venu lui rendre une visite de courtoisie et aussi lui renouveler toutes mes félicitations à sa nomination à ce poste important.

On a aussi échangé nos points de vue sur la coopération entre nos deux parties.

Chaque pays a sa particularité et cette institution de spécialité béninoise est plus ou moins le fruit de l’intelligence béninoise.

Alors cette façon de réaliser une harmonie de coordination nationale, sociale pour promouvoir le développement économique, inspire beaucoup pour nous.

C’est pourquoi depuis longtemps, on a gardé avec le Médiateur de la République de très bonnes relations et on va continuer cette relation qui est une excellente coopération.

Il a beaucoup apprécié les relations anciennes, établies depuis longtemps entre les Médiateurs et l’ambassade de Chine et entre le Bénin et la Chine, en général.

Il va aussi continuer cette coopération. On va conjuguer nos efforts dans ce moment important de réalisations de rêve béninois du Bénin révélé »

Peng Jingtao