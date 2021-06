Bénin – Palais des gouverneurs: l’He Dakpè Sossou fait son entrée dans le bureau

L’élu de la 18 ème circonscription électorale et ancien maire de la Commune de Lokossa, l’honorable Dakpè Sossou vient de faire son entrée dans le bureau de l’assemblée nationale au poste de deuxième vice-président.

Comme annoncé par la presse locale, les députés ont répondu à l’appel du président Louis Vlavonou. La séance plénière convoquée pour ce mardi 1er Juin a consacré l’entrée dans le bureau de l’institution parlementaire l’ancien maire de la Commune de Lokossa.

A Lire aussi: Bénin: les effets secondaires du vaccin anti-Covid-19 gratuitement pris en charge

Contrairement à l’honorable Augustin Ahouanvoèbla qui était annoncé pour le poste de deuxième vice président de l’assemblée nationale en remplacement de Robert Gbian qui a démissionné du poste pour compétir au poste de premier vice-président, c’est finalement Dakpè Sossou qui a bénéficié de la confiance de ses collègues et de son parti.

Ila été élu au poste de deuxième vice-président avec un score de 78 « oui », 02 « non », « 00 » abstention. Il était sans challenger et ses collègues avaient à choisir entre trois bulletins de vote. Le vert qui signifie (oui), le rouge qui signifie « non » et le rose comme abstention.

Il remplace ainsi le député Robert Gbian qui a cédé le poste pour occuper celui laissé par la vice-présidente du Bénin , Mariam Chabi Talata.

Député du parti union progressite, Dakpè Sossou est élu dans la dix huitième circonscription électorale. Ancien Maire de Lokossa, le nouveau deuxième vice-président de l’assemblée nationale fait partie des fidèles soutiens de l’actuel locataire de la Marina