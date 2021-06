Bénin – Organisation des élections: vers une nouvelle relecture du code électoral?

Le code électoral peut connaître une nouvelle modification. C’est l’une des conclusions et recommandations issues de l’atelier d’évaluation des dernières élections, faite par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a organisé, du mardi 25 mai au vendredi 28 mai derniers, un atelier d’évaluation de l’élection présidentielle 2021.

A l’issue des débats organisés en plénière et en atelier, les participants ont proposé, entre autres, de procéder à l’allègement des pièces demandées aux candidats aux élections, à une meilleure gestion des candidatures qui devra s’effectuer dans la transparence et dans l’ordre, de clarifier la publication et la proclamation provisoires des résultats pour qu’il n’y ait pas de confusion entre les résultats de la Céna et ceux de la Cour constitutionnelle.

Une relecture du code électoral pour alléger l’organisation…

Au regard des couacs et difficultés relevés par les participants de l’atelier d’évaluation, plusieurs recommandations ont été faites pour l’amélioration de l’organisation des élections.

« Nous avons proposé des amendements pour un allègement… », a fait savoir Emmanuel Tiando, qui a précisé que, sur la gestion des candidatures, il faut envisager une meilleure organisation pour que tout s’effectue dans la transparence, mais également dans l’ordre.

« Toutes ces propositions que nous avons faites nécessitent forcément une relecture du Code électoral« , a soutenu Emmanuel Tiando.

Le président de la CENA, en fin de mandat, a précisé que l’atelier d’évaluation a préconisé, pour charge pour ceux qui en détiennent la possibilité d’accéder ou pas, à cette relecture.

« Nous n’avons pas dit, au cours de notre atelier, qu’il faut supprimer le parrainage, mais nous avons estimé qu’il est nécessaire de procéder d’abord à une extension des parrains, et ensuite, à une réflexion sur les modalités d’application de ce parrainage« , clarifie-t-il.

Pour les participants audit atelier d’évaluation, il est indispensable, pour éviter les crises à l’avenir, de procéder à cette relecture du code électoral, afin d’intégrer ces différentes recommandations pour une organisation plus allégée des élections.