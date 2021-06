Bénin: Moov Africa lance l’initiative « Main dans la main » avec le projet d’une cantine scolaire à Zè

La Fondation Moov Africa a lancé l’initiative « Main dans la main » avec un projet de construction d’une cantine scolaire dans la localité de Goulo Sodji située dans la commune de Zè, département de l’Atlantique.

Parce que Chaque main compte, la fondation Moov Africa a mis en marche son initiative « Main dans la main ». Il s’agit d’une réponse à la promesse d’un monde nouveau, un monde de solidarité, un monde de partage et plein d’autres avantages annoncés lors du passage de Moov Bénin à Moov Africa fin décembre 2020.

L’objectif est de faire la promotion de la solidarité collective, de proposer des actions de solidarité qui mettent en relation et ce, main dans la main, des associations, des projets et des bénévoles, de tous âges, abonnés ou non de Moov Africa et qui souhaitent donner un peu de leur temps pour une cause commune dans une logique de micro-solidarité.

Moov Africa construit un réfectoire à l’EPP Goulo Sodji

Pour Dolores Chabi Kao, secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa, on a pas besoin de donner de l’argent pour être solidaire. Selon sa description, le réfectoire est composé d’un magasin et d ‘une cuisine moderne avec deux foyers intégré. La cantine scolaire fera une superficie de 160m2 (20m sur 8m) accompagnée d’un magazine avec des placards en béton.

Conscient du fait que le lancement de cette initiative coïncide avec le lancement des actions sociales nouvelle version de la fondation Moov Africa, le Directeur Général de Moov Africa Bénin, est revenu sur le volet bénévole du projet. « Pourquoi main dans la main? Non seulement c’est la fondation qui va intervenir, mais elle va faire intervenir des bénévoles. « , a-t-il expliqué.

Pose de première pierre par Angeline Ndayishimiye

Le lancement officiel de l’initiative Main dans la main et la pause de première pierre ont été faits en présence du ministre de l’enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou; de la première dame de Burundi, Angeline Ndayishimiye et du représentant de l’ONU, Mesmin Adoua.

« Je salue et remercie la Fondation Moov Africa pour son initiative très louable, qui est l’illustration parfaite de l’excellente qualité du partenariat public privé, en faveur de l’éducation et du programme national d’alimentation scolaire intégrée », a laissé entendre le ministre Salimane Karimou.

A en croire le ministre des enseignements maternel et primaire, à travers ce geste de cœur, Moov Africa contribue entre autre à la dynamique du développement de l’éducation, en favorisant l’égalité des chances, le maintien des enfants à l’école, la démocratisation de l’école, l’amélioration des taux d’accès et la lutte contre les carences nutritionnelles. Mieux, ajoute -t-il, la distribution quotidienne de repas chaud et équilibré contribue à long terme à améliorer le capital humain de tout un pays.

Une occasion choisie par Moov Africa pour lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté souhaitant contribuer au développement du Bénin. « Rejoignez l »initiative « Main dans la main » de la Fondation Moov Africa et donnez un peu de votre temps en participant à des actions concrètes de solidarité », a lancé Moov Africa.