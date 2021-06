Bénin: les stations de la SONACOP cédées à des entreprises privées

Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 9 Juin 2021, le gouvernement après examen du rapport du Comité de coordination et de suivi de la restructuration de la SONACOP SA, et après analyse des offres reçues, a fait l’option de céder les stations de la société aux deux sociétés ayant fait les propositions les plus intéressantes.

Il s’agit, pour le lot A constitué de 63 stations, de la société ORYX BENIN ; et, pour le lot B constitué de 65 stations, du groupement BENIN ENERGIE.

Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, cette cession est exempte du foncier qui fera plutôt l’objet d’un bail, de même que la station ORNANO située au carrefour dit des trois banques à Cotonou.

Le désengagement de la SONACOP de la gestion opérationnelle étant acté, le Conseil a décidé du transfert de l’ensemble de ses biens autres que les stations-service, à l’Etat.

En vue de leur affectation efficiente, le Conseil a marqué son accord pour que le Port autonome de Cotonou, qui abrite sur ses domaines les dépôts les plus importants de la société, en assure la gestion via une filiale à créer pour les besoins de la cause.

Il s’agit des dépôts d’Akpakpa, du Port, de Bohicon, de Parakou et de Natitingou. De même, s’agissant de l’hydrant construit sur le domaine de l’aéroport de Cotonou, il sera transféré dans le patrimoine de la Société des Aéroports du Bénin.

Quant aux autres actifs immobiliers de la SONACOP SA, précise le compte-rendu du Conseil des ministres, des actifs constitués de constructions diverses et de terrains nus, ils seront vendus aux enchères à l’exception de ceux que l’Etat réserve à d’autres affectations.

C’est le cas du siège de la société qui pourrait être cédé à la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin. C’est aussi le cas pour le résiduel des autres actifs immobiliers non cédés, qui sera transféré à la Société des Patrimoines immobiliers de l’Etat (SoPIE).

Le gouvernement s’est en outre prononcé sur les dettes de la SONACOP SA évaluées à environ 21.000.000.000 FCFA au 31 décembre 2019.

Ainsi, il sera procédé prioritairement au paiement des dettes envers les gérants des stations-service et certains fournisseurs ; il en sera de même envers des banques, la Caisse nationale de Sécurité sociale et le Trésor public, le tout pour un montant de 2.639.376.676 FCFA, a précisé le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi.