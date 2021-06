Bénin: les effets secondaires du vaccin anti-Covid-19 gratuitement pris en charge

Les personnes sujettes aux effets secondaires de la vaccination contre la Covid-19 pourront bénéficier de prise en charge gratuite.

L’annonce a été faite par la première autorité en charge de la Santé, le professeur Benjamin Hounkpatin.

A Lire aussi: Prochaines élections au Bénin: la CENA d’Emmanuel Tiando propose le vote électronique

« En cas de manifestation d’effets indésirables, il y a des hôpitaux qui sont identifiés notamment le CNHU à Cotonou. Quand vous avez un effet indésirable, vous allez au CNHU et automatiquement vous êtes soignés totalement et gratuitement« , a-t-il confié à la chaîne de radio nationale.

Des dispositifs ont été mis en place, à cet effet, pour recevoir les cas des personnes qui se plaignent des effets secondaires après s’être fait vacciner contre la Covid-19.

Quid des vaccins reçus au Bénin ?

Un an après le début de la pandémie au Bénin, l’initiative COVAX a expédié 144,000 doses du vaccin AstraZeneca/Oxford, sous licence par l’Institut Serum en Inde, à Cotonou ce 10 mars 2021.

Cette livraison constitue le premier lot reçu par le Bénin grâce à la facilité COVAX, qui vise à soutenir les efforts du gouvernement et assurer un accès juste et équitable à la vaccination COVID-19. Au total, 792,000 doses de vaccins ont été livrées au Bénin à travers l’initiative COVAX, en Mai 2021.

Les 144,000 doses initiales de vaccins ont été réceptionnées à l’Aéroport international Cardinal Bernadin Gantin par le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, et les membres de l’initiative COVAX, à savoir la Représentante de l’UNICEF et le Représentant de l’OMS, accompagnés du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Bénin.

Le Bénin a rejoint ainsi la liste des pays africains ayant reçu leurs premières doses de vaccins COVID-19 via le mécanisme COVAX.

Cette arrivée constitue une avancée majeure pour le Bénin dans sa lutte contre la pandémie de COVID-19 et un moment historique vers l’objectif d’assurer une distribution équitable des vaccins COVID-19 dans le monde entier, dans le cadre de ce qui constitue la plus grande opération d’achat et de fourniture de vaccins de l’histoire.

Le Bénin a lancé sa campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19, le lundi 29 mars dernier. C’est le ministre de la Santé, lui-même, qui a ouvert le bal des vaccinations.

Depuis le démarrage de la campagne, des cas mineurs d’effet secondaire sont observés au niveau de certaines personnes vaccinées. La bonne nouvelle, ces personnes sont prises en charge gratuitement par l’Etat.