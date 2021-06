Bénin: le procès de Jean-Baptiste Hounguè et Cie à nouveau renvoyé

Le procès de Jean-Baptiste Hounguè et ses co-accusés s’est poursuivi ce lundi 07 juin 2021. Au terme de l’audience de ce jour, les mis en cause dans l’affaire de corruption et d’abus de fonction au Port autonome de Cotonou (Pac), retournent en prison et sont de nouveau attendus à la barre le 21 juin prochain.

Le procès Jean-Baptiste Hounguè, Rodrigue Kakaï-Glèlè et Frédéric Béhanzin est renvoyé au lundi 21 juin 2021. Accusés de corruption et d’abus de fonction dans une affaire de passation de marchés publics au Port autonome de Cotonou, les trois mis en cause étaient devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce lundi.

Invité à la barre, l’un des plaignants, l’homme d’affaires Wilfried A., a réitéré ses accusations contre Jean-Baptiste Hounguè et Rodrigue Kakaï-Glèlè. Il déclare leur avoir donné une somme de 10 millions francs CFA dans le cadre d’un dossier de marché public, sans avoir eu ce qui lui aurait été promis.

Rodrigue Kakaï-Glèlè et Jean-Baptiste Hounguè disent ne pas se retrouver dans les accusations portées contre eux. Les avocats de la défense ont sollicité au près de la Cour, une remise en liberté provisoire des mises en cause. Mais la Cour s’est opposée à cette demande. Le procès est donc renvoyé au lundi 21 juin 2021.