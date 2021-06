Bénin: « Je ne frémis point. Je n’ai pas peur », les 1ers mots d’Alain Orounla, préfet du Littoral

Nommé en Conseil des ministres du mercredi 02 juin 2021, Alain Orounla a été installé dans ses fonctions de Préfet du Littoral. Au cours de la cérémonie de passation de service, le nouveau patron de la Préfecture de Cotonou a brièvement évoqué sa vision pour la capitale économique.

Gérer l’un des départements les plus stratégiques du Bénin ne sera pas tâche facile. Alain Orounla en est conscient, mais reste posé et serein. « Je ne frémis point donc. Je n’ai pas peur », a-t-il déclaré avec assurance. Pour réussir sa mission, l’ancien ministre de la Communication et de la Poste veut compter sur l’accompagnement de tous.

Alain Orounla promet de travailler avec humilité et douceur, mais la fermeté et la rigueur pour relever Cotonou au rang des plus grandes capitales du monde. « Je saurai avec votre accompagnement, en toute humilité et en douceur, mais avec la fermeté qui sied à un travail républicain, donner le cadre, l’environnement, l’espace, pour que Cotonou soit une ville enviée par toutes les capitales du monde », a déclaré le nouveau préfet.

Avec sa nomination à la tête de la Préfecture de Cotonou, Alain Orounla bénéficie à nouveau de la confiance du président Patrice Talon, qui ne l’a pas appelé pour son premier gouvernement du second mandat. « Ce n’est pas que le ministre Orounla a démérité, pas du tout. Au contraire, il a été extraordinaire, brillant. Aujourd’hui, il est appelé à d’autres fonctions », avait déclaré Patrice Talon au soir de la publication de la liste des membres de son gouvernement.